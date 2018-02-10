Второе уголовное дело возбуждено после ДТП под Красноярском, где погибли восемь человек

ТАСС, 10 февраля. Еще одно уголовное дело - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, - возбуждено после аварии в Дзержинском районе Красноярского края, где погибли восемь человек. Об этом в субботу сообщила пресс-служба краевого ГСУ СК.

"Следственными органами СК РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") <...> Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, продолжается допрос свидетелей и очевидцев", - сообщили в СК.

Ранее полиция возбудила дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Авария произошла утром у субботу на 70-м километре автодороги Тасеево - Канск - Устье. Столкнулись минивэн Honda и "Камаз". Водитель Honda при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и врезался в "Камаз". В аварии погибли восемь человек, в том числе двое годовалых детей и 17-летняя девушка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что водитель минивэна осуществлял регулярные транспортные перевозки по маршруту Дзержинское - Красноярск без необходимых разрешительных документов. Пассажиров он искал через социальные сети.