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Второе уголовное дело возбуждено после ДТП под Красноярском, где погибли восемь человек

Происшествия
10 февраля, 16:50 UTC+3 МОСКВА 10, февраля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что водитель минивэна Honda с пассажирами при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и врезался в "Камаз"

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ТАСС, 10 февраля. Еще одно уголовное дело - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, - возбуждено после аварии в Дзержинском районе Красноярского края, где погибли восемь человек. Об этом в субботу сообщила пресс-служба краевого ГСУ СК.

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"Следственными органами СК РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") <...> Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, продолжается допрос свидетелей и очевидцев", - сообщили в СК.

Ранее полиция возбудила дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Авария произошла утром у субботу на 70-м километре автодороги Тасеево - Канск - Устье. Столкнулись минивэн Honda и "Камаз". Водитель Honda при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и врезался в "Камаз". В аварии погибли восемь человек, в том числе двое годовалых детей и 17-летняя девушка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что водитель минивэна осуществлял регулярные транспортные перевозки по маршруту Дзержинское - Красноярск без необходимых разрешительных документов. Пассажиров он искал через социальные сети.

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