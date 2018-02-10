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Тело новорожденного ребенка нашли на железной дороге на Урале

Происшествия
10 февраля, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело

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ТАСС, 10 февраля. Тело новорожденного ребенка обнаружили на железнодорожной станции в Курганской области, следователи возбудили уголовное дело. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка на территории железнодорожной станции Лебяжье-Сибирская Южно-Уральской железной дороги по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", - говорится в сообщении пресс-службы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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