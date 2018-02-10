В Мурманске горит судно "Камчатский лосось"

ТАСС, 10 февраля. Судно "Камчатский лосось" горит в доке в Мурманске, пострадавших нет. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону.

"В 16:15 мск на пульт дежурной службы "01" поступила информация о возгорании судна, находящегося в доке. Горит верхняя палуба судна "Камчатский лосось", людей там нет. В результате пожара никто не погиб, не пострадал. В настоящее время ведется тушение, причины пожара устанавливаются", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

В пресс-службе ведомства добавили, что экипаж горящего судна эвакуирован.

"Команда горящего судна "Камчатский лосось" эвакуирована. На данный момент горит верхняя палуба, ведется тушение. В ликвидации пожара задействованы 27 человек личного состава МЧС и восемь единиц техники", - сообщили ТАСС в пресс-службе главка.

В областной прокуратуре ТАСС сообщили, что информация о возгорании проверяется. "Безусловно прокуратурой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказал дежурный прокурор.

Источник в экстренных службах региона добавил, что судно находилось на ремонте в доке, угрозы распространения огня нет.