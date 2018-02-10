Шестилетний ребенок погиб при пожаре в Челябинской области

ТАСС, 10 февраля. Шестилетний ребенок, оставленный один в квартире, погиб в результате пожара в Челябинске. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"На кухне около окна был обнаружен ребенок в бессознательном состоянии, которого помощник начальника караула 4 пожарно-спасательной части Сергей Гольднер незамедлительно вынес на улицу и передал врачам скорой медицинской помощи, вызванным к месту пожара. Более получаса медики пытались реанимировать мальчика, но ребенок скончался", - говорится в сообщении.

Пожар произошел днем в многоквартирном доме по улице Шоссе металлургов. "Пожарным удалось быстро локализовать пожар, который не успел распространиться по остальным комнатам", - добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, ребенок играл спичками или зажигалкой.