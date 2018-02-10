AFP: не менее 27 человек стали жертвами ДТП с участием автобуса в Индонезии

ТАСС, 10 февраля. По меньшей мере 27 человек погибли и еще 16 пострадали при столкновении автобуса с мотоциклом на индонезийском острове Ява. Об этом в субботу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на местную полицию.

По его данным, инцидент произошел в провинции Западная Ява. Как отмечает агентство, после столкновения автобус несколько раз перевернулся. В момент происшествия в нем находились не менее 40 человек, они направлялись к термальному источнику.

Пострадавшие госпитализированы.

По предварительной информации, к ДТП привел отказ тормозов у автобуса.