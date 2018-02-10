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AFP: не менее 27 человек стали жертвами ДТП с участием автобуса в Индонезии

Происшествия
10 февраля, 18:59 дата обновления: 10 февраля, 20:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС

Всего в автобусе находились около 40 человек, сообщает агентство France-Presse

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ТАСС, 10 февраля. По меньшей мере 27 человек погибли и еще 16 пострадали при столкновении автобуса с мотоциклом на индонезийском острове Ява.  Об этом в субботу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на местную полицию.

По его данным, инцидент произошел в провинции Западная Ява. Как отмечает агентство, после столкновения автобус несколько раз перевернулся. В момент происшествия в нем находились не менее 40 человек, они направлялись к термальному источнику.

Пострадавшие госпитализированы.

По предварительной информации, к ДТП привел отказ тормозов у автобуса.

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