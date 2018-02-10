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Два человека пострадали в ДТП на Новодачном шоссе в Москве

Происшествия
10 февраля, 20:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС

На Новодачном шоссе автомобиль SsangYong наехал на препятствие и перевернулся

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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Автомобиль SsangYong перевернулся на Новодачном шоссе в районе ТЦ "Рио" в Москве, пострадали два человека, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На Новодачном шоссе автомобиль SsangYong наехал на препятствие и перевернулся. Пострадали двое человек", - сказали в ведомстве.

Ранее в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности сообщили, что санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуирует пострадавшую в этом ДТП женщину в больницу.

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