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В центре Парижа затонула жилая баржа, оборудованная архитектором Ле Корбюзье

Происшествия
10 февраля, 21:11 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 10, февраля. /ТАСС

Водолазы смогут обследовать судно через несколько недель, когда уровень воды в Сене опустится до ординара

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ПАРИЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Жилая баржа "Луиза Катерина", оборудованная дизайнером и архитектором Ле Корбюзье, затонула в субботу в Сене, рядом с мостом Аустерлиц в центре Парижа. Об этом сообщило агентство France-Presse.

Баржа фигурировала в списке исторических памятников французской столицы. На судне с 2014 года велись работы с целью создать там музей.

Вода в Сене в последние недели из-за сильного паводка поднялась более чем на пять метров, из-за чего 70-метровая баржа сместилась с места стоянки и оказалась над затопленной набережной. Ее владелец Алиса Кертекян слишком поздно заметила перемещение судна. После снижения уровня воды баржа оказалась лежащей на суше.

Затем баржу отбуксировали к воде. Но, оказавшись на плаву, она уже через 15 минут затонула. Возможно, в ходе операции был поврежден ее корпус, сделанный из армированного цемента более ста лет назад, в 1915 году.

Историческая баржа

Плоскодонная баржа первоначально использовалась для перевозки угля в Париж из Руана, расположенного ниже по течению Сены. В 1929 году судно приобрела Армия спасения. Архитектору и дизайнеру Ле Корбюзье (настоящее имя Шарль-Эдуар Жаннере-Гри) поручили переоборудовать ее в плавучий приют для бездомных. Ле Корбюзье к тому времени уже имел немалый опыт планировки и строительства приютов: на юго-востоке Парижа он создал пятиэтажную ночлежку, которая существует и по сей день.

Работы по переоборудованию баржи знаменитым архитектором финансировала меценат из США принцесса Эдмон де Полиньяк (Виннаретта Зингер, богатая наследница создателя фирмы по выпуску швейных машин). Плавучий приют начал работать в Париже с 1930 года и принимал бездомных в основном в зимнее время. На судне были оборудованы спальные комнаты на 160 мест, обширный зал столовой.

В 2006 году баржу перекупила ассоциация "Луиза Катерина", специально созданная для создания на ней музея. Как сообщила Кертекян, технические возможности поднять судно со дна Сены существуют. Однако водолазы смогут обследовать его только через несколько недель, когда уровень воды в Сене опустится до ординара.

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