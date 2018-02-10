Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тепло вернули в дома более 3 тыс. жителей Твери

Происшествия
10 февраля, 23:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС

По факту нарушения теплоснабжения следователи начали проверку

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Аварийные бригады восстановили теплоснабжение и подачу горячей воды в жилые дома Заволжского района Твери, где в зоне отключения находились около 3,2 тыс. жителей. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы районной администрации Михаил Дроздов.

"Около 20:00 мск на магистральном трубопроводе завершились сварочные работы. Постепенно начали заполнять систему отопления и горячего водоснабжения. По информации на 22:20, новых порывов не выявлено, тепло подается в штатном режиме", - сказал Дроздов.

Как сообщалось ранее, из-за порывов на двух участках магистрального трубопровода в ночь на 10 февраля без отопления и горячего водоснабжения остались более 30 многоквартирных домов. Температура воздуха в городе днем держалась на уровне минус 5 градусов.

По факту нарушения теплоснабжения следователи начали проверку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тверская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали обыски в минсельхозе Забайкалья после задержания министра
2
WSJ: форма российских спортсменов выглядит самой стильной на Олимпиаде-2018
3
ООН: конфликт в Сирии вошел в одну из самых кровопролитных стадий
4
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
5
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
6
Сайт Алексея Навального внесен в реестр запрещенной информации
7
Неприятности в раю: почему разгорелся политический кризис на Мальдивах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама