Тепло вернули в дома более 3 тыс. жителей Твери

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Аварийные бригады восстановили теплоснабжение и подачу горячей воды в жилые дома Заволжского района Твери, где в зоне отключения находились около 3,2 тыс. жителей. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы районной администрации Михаил Дроздов.

"Около 20:00 мск на магистральном трубопроводе завершились сварочные работы. Постепенно начали заполнять систему отопления и горячего водоснабжения. По информации на 22:20, новых порывов не выявлено, тепло подается в штатном режиме", - сказал Дроздов.

Как сообщалось ранее, из-за порывов на двух участках магистрального трубопровода в ночь на 10 февраля без отопления и горячего водоснабжения остались более 30 многоквартирных домов. Температура воздуха в городе днем держалась на уровне минус 5 градусов.

По факту нарушения теплоснабжения следователи начали проверку.