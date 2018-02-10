Неизвестный напал с ножом на мужчину на западе Москвы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Мужчина получил ножевое ранение на западе Москвы, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"Около 22:30 поступило сообщение, что в районе дома 9 по улице Горбунова неизвестный нанес ножевое ранение мужчине. Пострадавший передан медикам. Сотрудники полиции ведут поиск возможного злоумышленника", - сказали в ведомстве.

В свою очередь источник агентства в экстренных службах сообщил, что у пострадавшего ножевое ранение в области шеи, он находится в тяжелом состоянии.