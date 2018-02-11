Керченская переправа возобновила работу

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Работа Керченской паромной переправы, временно приостановленная из-за тумана, возобновлена, сообщает в воскресенье пресс-служба оператора переправы ООО "Морская дирекция".

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена", - говорится в сообщении.

Керченская переправа является основной транспортной артерией, связывающей Крым с остальной Россией. По ней осуществляются пассажирские и грузовые перевозки.

Ранее сообщалось, что в регионе на 11-12 февраля объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемым сильным ветром с порывами до 25 м/с и сильными осадками.