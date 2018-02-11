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Неизвестный ограбил аптеку на Ленинском проспекте в Москве

Происшествия
11 февраля, 0:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

При нападении фармацевт получил ножевое ранение

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МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сотрудник аптеки на Ленинском проспекте в Москве получил ножевое ранение, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"При закрытии аптеки, расположенной по адресу Ленинский проспект, дом 32, зашел неизвестный, нанес колото-резаное ранение одному из сотруднику и похитил денежные средства из кассы", - сказали в ведомстве.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливается сумма материального ущерба и ведется поиск злоумышленника.

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