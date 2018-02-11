Следователи начали обыски в минсельхозе Забайкалья после задержания министра

ЧИТА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Следователи совместно с сотрудниками полиции в воскресенье начали обыски в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края после того, как накануне был задержан бывший руководитель ведомства Михаил Кузьминов. Об этом в воскресенье журналистам сообщил пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

"Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел краевого следственного управления совместно с полицейскими проводят обыски в минсельхозе. Несколько следственных групп проводят обыски в кабинетах министра, четырех его замов, бухгалтерии и других. Будут изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела", - сказал Марков. В беседе с корреспондентом ТАСС Марков добавил, что в понедельник следователи обратятся в суд с ходатайством об аресте Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиной.

Кузьминова и Малакшину задержали в субботу. Источник в правоохранительных органах отметил, что задержание Кузьминова планировали провести 12 февраля, но, поскольку он решил покинуть Читу, это сделали 10 февраля. Чиновников подозревают в совершении преступлений, предусмотренных пунктов "в" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"), а также частью 2 статьи 169 УК РФ ("Воспрепятствование предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб").

По данным следствия, чиновники превышали полномочия при выплате субсидий, выделенных правительством РФ и предназначенных для компенсации ущерба сельхозпроизводителям от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году, - они требовали выполнения ряда условий для выделения средств. От незаконных действий чиновников пострадали не менее семи сельхозпроизводителей, которым был причинен ущерб на сумму более 10,5 млн рублей.

Губернатор Наталья Жданова назначила Кузьминова министром сельского хозяйства Забайкальского края в 2016 году. До этого он возглавлял Петровск-Забайкальский мясокомбинат. В субботу пресс-служба губернатора сообщила, что 9 февраля Кузьминов написал заявление об увольнении по собственному желанию по состоянию здоровья, и глава региона его подписала.

Аграрии Забайкальского края в 2016 году пострадали от почвенной засухи. Гибель сельхозкультур была зафиксирована на площади 69,4 тыс. га (41% общей посевной площади яровых культур). Ущерб от недобора урожая составил 1,1 млрд рублей.