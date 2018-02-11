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В США мужчина застрелил четырех человек

Происшествия
11 февраля, 6:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, февраля. /ТАСС

В управлении шерифа в штате Кентукки пока не сообщили, какими мотивами руководствовался преступник

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НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Мужчина застрелил четырех человек на территории округа Джонсон в штате Кентукки (США) и совершил самоубийство. Об этом сообщило в субботу в Facebook управление окружного шерифа.

Как следует из заявления, стражи порядка получили информацию о стрельбе в северной части округа. Прибыв на место, они выяснили, что два человека были застрелены. Подозреваемый в их убийстве скрылся на машине, он был объявлен в розыск. В поисках участвовала полиция штата.

Позже в этот же день сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль подозреваемого в городе Пейнтсвилл, рядом с жилым домом. В нем они нашли тела двух человек, по данным властей, тоже убитых преступником. Сам он покончил с собой до приезда полиции.

В управлении шерифа пока не сообщили, какими мотивами руководствовался преступник.

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