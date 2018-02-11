Что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" пропал с радаров сразу после вылета из московского аэропорта Домодедово. Его обломки нашли в Раменском районе Подмосковья. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
МЧС открыло горячую линию: 8 800 775 17 17
Спустя менее чем 10 минут после вылета из московского аэропорта Домодедово пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший по маршруту Домодедово – Орск (рейс 6W 703), исчез с экранов радаров. На борту самолета находился 71 человек: шесть членов экипажа и 65 пассажиров. Более 60 пассажиров были жителями Оренбургской области. Четыре члена экипажа были жителями Саратовской области.
Его обломки нашли в Раменском районе Московской области. Также были обнаружены несколько тел погибших. Выживших нет.
Телефон горячей линии МЧС: 8-800-775-17-17
Телефон доверия оперативного штаба МЧС по Оренбургской области: 8 3532 308 999
Потерпевший крушение Ан-148 был выпущен Воронежским авиастроительным объединением в 2010 году. Его бортовой номер 61704 (заводской номер 40-06). В 2010 году самолет был передан в эксплуатацию в авиакомпанию "Россия".
По данным сайта russianplanes.net, самолет с бортовым номером RA-61704 совершил первый регулярный рейс в июне 2010 года, а в августе 2011 года борт установил рекорд по налету среди Ан-148 - 400 часов 45 минут.
В "Саратовских авиалиниях" сообщили, что нареканий к техническому состоянию Ан-148 не было. Там также отметили, что экипаж имел достаточный опыт.
За штурвалом был командир воздушного судна Валерий Иванович Губанов, имеющий в общей сложности 5 тыс. часов налета, на данном типе самолета - 2146 часов налета.
Пассажиры и члены экипажа были застрахованы в "АльфаСтраховании". Сотрудники компании находятся в контакте с "Саратовскими авиалиниями" и участвуют в выяснении обстоятельств ЧП.
Более 150 человек и 20 единиц техники привлечены к ликвидации последствий крушения.
В Раменский район Подмосковья направлена группа спасателей, в готовность введены также отряд "Центроспас" и центр "Лидер". На место ЧП выехали семь бригад Центра медицины катастроф.
По словам главы МЧС Владимира Пучкова, спасательные работы будут вестись круглосуточно, группировка сил работает в сменном режиме.
Достоверных данных о крушении самолета пока нет. Причиной трагедии могли стать погодные условия, ошибка экипажа, а также техническая неисправность, сообщили в экстренных службах. При этом экстремальных погодных условий не было. Следствие изучает все возможные версии.
В СМИ появилась информация о том, что самолет мог якобы столкнуться с вертолетом "Почты России". В компании заявили, что эта информация не соответствует действительности. Там также сообщили, что на борту Ан-148 был небольшой мешок с почтовой корреспонденцией весом 20 кг. Ранее в интернете были опубликованы видеозаписи с места крушения самолета, на которых были видны конверты с письмами.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")". Дело передано в центральный аппарат СК.
На место происшествия направлена следственная группа, в которую вошли следователи и криминалисты ММСУТ СК РФ, а также криминалисты ГУ криминалистики СК РФ, имеющие опыт расследования авиакатастроф.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Южная транспортная прокуратура начали проверку в связи с крушением, в ходе которой дадут оценку соблюдения требований законодательства в ходе осуществления технического обслуживания самолета и работы диспетчерских служб. Средства объективного контроля в Центре управления воздушным движением в Москве опечатаны, их данные будут переданы органам.
Южная транспортная прокуратура также проверяет исполнение федерального законодательства "Саратовскими авиалиниями". При наличии основания будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.
Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования причин крушения Ан-148. Объединенная авиастроительная корпорация сообщила, что окажет всю необходимую помощь в расследовании катастрофы.
Владимир Путин поручил правительству расследовать авиакатастрофу Ан-148. Он также выразил соболезнование в связи с гибелью людей.
Дмитрий Медведев распорядился создать комиссию по ликвидации последствий крушения, ее возглавил министр транспорта Максим Соколов. Глава правительства также выразил соболезнования в связи с гибелью людей.
Максим Соколов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин также выехали на место ЧП.
Глава МЧС Владимир Пучков потребовал взять под жесткий контроль все работы в районе крушения самолета.
В аэропорте Домодедово создан оперативный штаб по предоставлению информации о катастрофе. Оперативный штаб для выяснения причин крушения и оказания помощи в связи с авиакатастрофой также создан в Саратове.
Психологи ГУ МЧС РФ по Оренбургской области направились в аэропорт Орска для оказания помощи родственникам погибших в результате крушения Ан-148.