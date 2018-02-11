Что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье

Потерпевший крушение Ан-148 был выпущен Воронежским авиастроительным объединением в 2010 году. Его бортовой номер 61704 (заводской номер 40-06). В 2010 году самолет был передан в эксплуатацию в авиакомпанию "Россия".

По данным сайта russianplanes.net, самолет с бортовым номером RA-61704 совершил первый регулярный рейс в июне 2010 года, а в августе 2011 года борт установил рекорд по налету среди Ан-148 - 400 часов 45 минут.

В "Саратовских авиалиниях" сообщили, что нареканий к техническому состоянию Ан-148 не было. Там также отметили, что экипаж имел достаточный опыт.

За штурвалом был командир воздушного судна Валерий Иванович Губанов, имеющий в общей сложности 5 тыс. часов налета, на данном типе самолета - 2146 часов налета.

Пассажиры и члены экипажа были застрахованы в "АльфаСтраховании". Сотрудники компании находятся в контакте с "Саратовскими авиалиниями" и участвуют в выяснении обстоятельств ЧП.