Прокуратура начала проверку работы диспетчеров и обслуживания разбившегося Ан-148

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Южная транспортная прокуратура начали проверку в связи с падением самолета Ан-148 в Московской области. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства в ходе осуществления технического обслуживания воздушного судна, работы диспетчерских служб", - отметили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, самолет Ан-148 упал в Раменском районе Подмосковья. На место падения для координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев. Кроме того, Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения федерального законодательства авиакомпанией "Саратовские авиалинии".

При наличии основания будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования, отмечается в сообщении.