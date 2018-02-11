Погодные условия и ошибка экипажа могли стать причиной крушения самолета в Подмосковье

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Причиной крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье могли стать погодные условия, а также ошибка экипажа. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Погодные условия, ошибка экипажа, а также технеисправность могли стать причиной крушения Ан-148 в Московской области", - сказал собеседник агентства. Вместе с тем он отметил, что экстремальных погодных условий не было.

В свою очередь советник министра транспорта Жанна Терехова в эфире телеканала "Россия 24" сообщила, что достоверных данных о крушении самолета пока нет. "Возможны самые различные версии крушения, в том числе погодные условия", - сказала она.