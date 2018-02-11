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Путин поручил создать комиссию по расследованию авиакатастрофы в Подмосковье

Происшествия
11 февраля, 16:22 UTC+3

Глава государства также дал поручения соответствующим ведомствам по проведению поисковых работ

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству расследовать авиакатастрофу в Подмосковье самолета Ан-148. Глава государства также выразил соболезнование в связи с гибелью людей, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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"Президент поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье", - сообщил пресс-секретарь. "Путин также дал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ", - добавил он.

"Президент также выражает глубокие соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких в этой катастрофе", - сказал Песков.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.

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