Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Более 60 пассажиров потерпевшего крушение самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевшего из Москвы в Орск, были жителями Оренбургской области. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы губернатора региона Сергей Шермецинский.

"По предварительным данным, более 60 пассажиров были из Оренбургской области. По экипажу нет понимания", - сказал он.

Шермецинский добавил, что губернатор региона Юрий Берг уже вылетел в Орск для оказания помощи родственникам погибших, в первую очередь, психологической, если она потребуется.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.

Международный аэропорт Орска расположен в окрестностях города Орска Оренбургской области. Обслуживает население Орско-Новотроицкого промышленного узла с населением более 320 тыс. человек, а также используется жителями Актюбинской области Казахстана.

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