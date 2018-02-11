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Психологи МЧС направились в аэропорт Орска для работы с родственниками погибших

Происшествия
11 февраля, 16:49 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 11, февраля. /ТАСС

Пресс-секретарь ГУ МЧС России по Оренбургской области Татьяна Самойлова заявила, что в аэропорту местные психологи работают с родственниками

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ОРЕНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Психологи Главного управления МЧС России по Оренбургской области направились в аэропорт Орска для оказания помощи родственникам погибших в результате падения самолета Ан-148 в Московской области, который летел из Домодедово в Орск. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь ГУ МЧС России по Оренбургской области Татьяна Самойлова.

"На базе Главного управления МЧС России по Оренбургской области развернут межведомственный оперативный штаб. На телефоне доверия работает психолог (8 (3532) 308-999). Психологи местные работают в аэропорту, уехали туда и наши психологи, чтобы работать с родственниками. Телефон горячей линии развернут на базе МЧС России в Москве", - сообщила она.

На место падения самолета для координации действий правоохранительных органов выехал заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев. Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения федерального законодательства авиакомпанией "Саратовские авиалинии".

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находились 71 человек, включая 6 членов экипажа. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

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