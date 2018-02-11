В "Почте России" опровергают публикации о столкновении Ан-148 с почтовым вертолетом

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Распространенная рядом СМИ информация о столкновении упавшего в Подмосковье самолета Ан-148 с вертолетом "Почты России" не соответствует действительности, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе "Почты России".

"У нас нет своих вертолетов", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее в СМИ была распространена информация о том, что самолет мог столкнуться с вертолетом "Почты России".

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.

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