СК рассматривает все возможные версии причин крушения Ан-148 в Подмосковье

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Следствие изучает все возможные версии причин крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщила ТАСС представитель СК Светлана Петренко.

"Рассматриваются все возможные версии", - сказала она.

В том числе будет выяснено, как обеспечивалась безопасность со стороны авиакомпании, также заявила Петренко в эфире телеканала "Россия 24".

"Расследование будет идти по всем направлениям, в том числе [будет проверяться] обеспечение безопасности со стороны авиакомпании и экипажа, то есть будут выясняться все обстоятельства, в том числе и авиакомпания будет проверена", - сказала она.

На место крушения Ан-148 выехал председатель СК Александр Бастрыкин. Ранее по его поручению расследование уголовного дела было передано в производство Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ. К настоящему времени сформирована и направлена на место происшествия следственная группа, которую возглавил следователь при председателе СК России, на месте работают криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ, имеющие опыт расследования авиакатастроф.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.