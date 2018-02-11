МАК сформировал комиссию и приступил к расследованию авиакатастрофы в Подмосковье

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расследованию причин авиакатастрофы самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

"В МАК сформирована комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. В ее состав вошли четыре сотрудника", - сообщили в ведомстве. В настоящее время они выехали на место авиакатастрофы для расследования ее причин.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) также окажет всю необходимую помощь в расследовании катастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщила пресс-служба корпорации.

"Для расследования катастрофы создается специальная комиссия. Наши представители окажут все необходимое содействие для того, чтобы расследование было максимально эффективным и прозрачным. Рассчитываем, что это позволит детально выяснить причины аварии. Искренне соболезнуем близким погибших", - говорится в сообщении.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", на борту которого находился 71 человек, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").