Глава МЧС потребовал взять под жесткий контроль все работы в зоне крушения Ан-148

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал взять под жесткий контроль все работы в районе крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья.

"Организуйте на месте крушения расстановку сил. Под жесткий контроль возьмите всю зону чрезвычайной ситуации", - сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по ЧС.

"Поднимайте беспилотную авиацию. И шаг за шагом продолжайте поисковую операцию, особое внимание - поиску черных ящиков", - отметил Пучков.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" пропал с радаров сразу после вылета из московского аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и семь членов экипажа. Обломки самолета нашли в Раменском районе Подмосковья. Президент РФ Владими Путин поручил правительству создать специальную комиссию по расследованию авиакатастрофы.