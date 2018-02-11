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Глава МЧС потребовал взять под жесткий контроль все работы в зоне крушения Ан-148

Происшествия
11 февраля, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Владимир Пучков указал, что особое внимание стоит уделить поиску черных ящиков

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МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал взять под жесткий контроль все работы в районе крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья.

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"Организуйте на месте крушения расстановку сил. Под жесткий контроль возьмите всю зону чрезвычайной ситуации", - сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по ЧС.

"Поднимайте беспилотную авиацию. И шаг за шагом продолжайте поисковую операцию, особое внимание - поиску черных ящиков", - отметил Пучков.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" пропал с радаров сразу после вылета из московского аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и семь членов экипажа. Обломки самолета нашли в Раменском районе Подмосковья. Президент РФ Владими Путин поручил правительству создать специальную комиссию по расследованию авиакатастрофы. 

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