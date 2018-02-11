"Почта России": на борту упавшего Ан-148 не было писем, только рекламные листовки

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. "Почта России" уточнила данные о содержании мешка с корреспонденцией на борту упавшего в Подмосковье самолета Ан-148, отметив что там находились только рекламные листовки одного из банков, а не письма и посылки, как сообщалось ранее. Об этом ТАСС сказали в пресс-службе почтового оператора, комментируя информацию о наличии конвертов с письмами на месте крушения.

"По последним данным на борту самолета "Саратовских авиалиний" не было ни писем, ни посылок - никаких почтовых отправлений. Были только рекламные листовки одного из банков", - сообщили в пресс-службе "Почты России".

Ранее в интернете были опубликованы видеозаписи с места крушения самолета, на которых были видны письма. Ряд СМИ сообщили про столкновение самолета с неким вертолетом "Почты России", однако в компании опровергли эту информацию, заявив, что организация не располагает собственными вертолетами.

"Эта ситуация не имеет отношения к "Почте России". "Почта России" использует два самолета Ту-204С", - отметили в пресс-службе предприятия. В "Почте России" выразили "искренние соболезнования родственникам погибших.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.