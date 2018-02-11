СМИ: в Турции госпитализированы более 70 человек с подозрением на сибирскую язву

АНКАРА, 11 февраля. /ТАСС/. Сотрудники министерства здравоохранения Турции госпитализировали 73 человека на севере республики в связи с подозрением на заражение сибирской язвой. Об этом сообщила в воскресенье газета Aksam.

Инцидент произошел в уезде Акчаабат в провинции Трабзон на побережье Черного моря. По предварительным данным, уже у трех человек подтвердился диагноз, 39-летняя Фатма Чакыр скончалась от этой болезни.

Как отмечает Aksam, заражение сибирской язвой у людей могло произойти после употребления мяса зараженной коровы. Власти провинции начали расследование этого инцидента.