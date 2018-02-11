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СМИ: вандалы повредили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко во Львовской области

Происшествия
11 февраля, 17:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, февраля. /ТАСС

Неизвестные отбили у монумента голову

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КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Неизвестные повредили памятник украинскому поэту, писателю и художнику Тарасу Шевченко в городском парке культуры и отдыха города Стрый Львовской области. Об этом в воскресенье сообщили изданию zaxid.net в местном отделении полиции.

"В Стрые в воскресенье, 11 февраля, утром правоохранители обнаружили, что на памятнике Тарасу Шевченко в городском парке культуры и отдыха неизвестные отбили голову. Ее возле памятника не нашли", - говорится в сообщении. Как отметили в полиции, в настоящее время проводится проверка и розыск преступников.

Данный факт вандализма в отношении монумента не первый за последнее время. Так, в декабре 2017 года неизвестные сорвали бронзовое покрытие с части скульптуры. Тогда сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали уголовное производство и начали расследовать происшествие не как акт вандализма, а как кражу металла.

Бронзовый памятник Тарасу Шевченко в парке его имени в Стрые был установлен в 1958 году.

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