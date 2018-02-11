Потерпевший крушение Ан-148 не запрашивал аварийной посадки в Жуковском

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Пассажирский самолет Ан-148, потерпевший в воскресенье крушение в Московской области, не запрашивал разрешения на аварийную посадку в аэропорту Жуковский. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла.

"Запрос на аварийную посадку от Ан-148 в Жуковский не поступал", - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что борт, вылетевший из Домодедово, запрашивал разрешение на приземление в аэропорту Жуковский.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.

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