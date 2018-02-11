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У "Саратовских авиалиний" не было нареканий к техническому состоянию самолета Ан-148

Происшествия
11 февраля, 17:57 дата обновления: 11 февраля, 18:01 UTC+3

В пресс-службе компании подчеркнули, что экипаж был опытный

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САРАТОВ, 11 февраля. /ТАСС/. Нареканий к техническому состоянию самолета Ан-148, который потерпел крушение в Подмосковье, не было. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь компании "Саратовские авиалинии" Елена Воронова.

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"Экипаж опытный, самолет надежный. Нареканий не было", - сказала Воронова, отвечая на вопрос о технической исправности самолета.

Она уточнила, что за штурвалом был командир воздушного судна Валерий Иванович Губанов, имеющий в общей сложности пять тысяч часов налета, на данном типе самолета - 2146 часов налета.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.

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