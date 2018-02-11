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Роспотребнадзор предложил проверить пищеблоки в школах Татарстана после отравления детей

Происшествия
11 февраля, 18:08 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 11, февраля. /ТАСС

Руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина отметила, что почти всегда источником кишечных инфекций является персонал пищеблоков

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КАЗАНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина предложила проверить состояние пищеблоков в школах муниципальных районов после массового отравления детей в республики. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства Татарстана по итогам внеочередного заседания комиссии Республики Татарстан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"Патяшина также внесла предложение совместно с прокуратурой Татарстана провести проверки состояния пищеблоков в школах муниципальных районов, которые не проверялись в течение двух лет. <...> Она констатировала, что 80% всех случаев кишечных инфекций - это отсутствие должного контроля и нарушение санитарных норм и правил. По ее словам, почти всегда источником кишечных инфекций является персонал пищеблоков", - предает пресс-служба.

Первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин заявил, что главы муниципальных районов республики должны самостоятельно осуществить контрольные проверки деятельности пищеблоков в общеобразовательных школах своих районов.

По словам министра здравоохранения Татарстана Аделя Вафина, в воскресенье госпитализировали 32 жителя Арского района с подозрением на острую кишечную инфекцию. Речь идет о 30 учащихся Казанбашской школы (1-9 классы), одном учителе этой школы и одной девушке, которая контактировала со своей сестрой, учащейся Казанбашской школы.

Пострадавших доставили в Республиканскую клиническую инфекционную больницу (Казань), где были дополнительно развернуты койки. Медики проводят комплекс лечебно- диагностических мероприятий, отобрали клинический материал для этиологической расшифровки групповой заболеваемости. "Состояние всех пациентов оценивается как стабильное средней тяжести с улучшением на фоне проводимого лечения", - добавил Вафин.

Казанбашская школа закрыта на четыре дня в связи с каникулами. Специалисты Роспотребнадзора проводят на месте проверку и расследуют причины возникновения инфекции. Прокуратура Татарстана проводит проверку организации питания детей в школе, соответствие санитарным требованиям помещений и инвентаря для приготовления и приема пищи, наличие и подготовку соответствующего персонала, законность поставки продуктов питания.

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