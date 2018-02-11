В МЧС сообщили, что обломков вертолета на месте крушения самолета Ан-148 не обнаружено

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Никаких обломков вертолета, который, как сообщили СМИ, мог столкнуться с самолетом Ан-148, на месте крушения в Московской области не найдено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Спасатели не нашли никаких обломков вертолета", - сказал собеседник агентства.

Ранее в интернете были опубликованы видеозаписи с места крушения самолета, на которых были видны письма. Ряд СМИ сообщил про столкновение самолета с неким вертолетом "Почты России", однако в компании опровергли эту информацию, заявив, что организация не располагает собственными вертолетами. "Эта ситуация не имеет отношения к "Почте России". "Почта России" использует два самолета Ту-204С", - отметили в пресс-службе предприятия.

"Почта России", комментируя информацию о наличии конвертов с письмами на месте крушения, сообщила, что на борту упавшего в Подмосковье самолета Ан-148 был небольшой мешок с почтовой корреспонденцией весом порядка 20 кг.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.