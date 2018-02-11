Тела двух погибших обнаружены на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тела двоих погибших на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщил в воскресенье первый замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Игорь Кутровский на селекторном совещании.

"В радиусе одного километра обнаружены обломки фюзеляжа самолета Ан-148 и тела двух погибших", - сказал он.

Как сообщил на селекторном совещании министр транспорта Максим Соколов, выживших при крушении Ан-148 нет, для опознания погибших потребуется генетическая экспертиза.

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", 11 февраля выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров сразу после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным, он вылетел в 14:24 мск, а в 14:28 мск пропал с радаров и упал. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья.