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Тела двух погибших обнаружены на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

Происшествия
11 февраля, 18:06 дата обновления: 11 февраля, 18:40 UTC+3

Как сообщил министр транспорта Максим Соколов, выживших в авиакатастрофе нет

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МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тела двоих погибших на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщил в воскресенье первый замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Игорь Кутровский на селекторном совещании.

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Крушение Ан-148 в Подмосковье. Онлайн

"В радиусе одного километра обнаружены обломки фюзеляжа самолета Ан-148 и тела двух погибших", - сказал он.

Как сообщил на селекторном совещании министр транспорта Максим Соколов, выживших при крушении Ан-148 нет, для опознания погибших потребуется генетическая экспертиза.

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", 11 февраля выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров сразу после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным, он вылетел в 14:24 мск, а в 14:28 мск пропал с радаров и упал. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья.

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