Список пассажиров и членов экипажа Ан-148

Место крушения пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний"
© Станислав Красильников/ТАСС
МЧС разместило на своем сайте список находившихся на борту Ан-148 рейса 6W703, который разбился в Подмосковье:
Список экипажа:
- Губанов Валерий Иванович
- Гамбарьян Сергей Арсенович
- Славинская Анастасия Владимировна
- Коваль Виктория Олеговна
- Гаврилов Сергей Владимирович
- Кузьмин Олег Владимирович
Список пассажиров:
- Акназаров Тамерлан
- Александров Илья
- Алексеенкот Крискентия
- Анохин Виктор
- Анохина Зоя
- Бойкова Екатерина
- Булатова Лилия
- Ведиборенко Илья
- Ведякина Мария
- Гауссб Альфия
- Гахраманов Намиг
- Грачев Алексей
- Громов Игорь
- Давыдова Елена
- Дмитриенко Юлия
- Долбин Виктор
- Драгина Маргарита
- Дришова Ирина
- Иванов Вячеслав
- Ильинов Евгений
- Калашник Марина
- Кармалеев Борис
- Карпушкин Анатолий
- Карпушкина Татьяна
- Киселева Екатерина
- Клаев Юрий
- Колодезный Анатолий
- Коротков Евгений
- Ковчуга Людмила
- Козупицкая Антонина
- Красова Надежда (ребенок)
- Красова Оксана
- Леванов Евгений (ребенок)
- Леванов Евгений
- Леонова Ольга
- Мачнева Светлана
- Мещерякова Наталья
- Момзикова Кристина
- Назаров Максим
- Насырова Екатерина
- Никитенкова Галина
- Никитченко Алексей
- Николаенко Любовь
- Нормантович Александр
- Нормантович Владимир
- Панченко Сергей
- Полетаев Илья (ребенок)
- Пурепов Олег
- Радчук Инна
- Ремарчук Владимир
- Севоян Варсик
- Сергошко Александр
- Синицина Татьяна
- Сон Ульяна
- Ставский Илья
- Толкачев Вячеслав
- Толкачев Иван
- Толкачева Любовь
- Толмасова Дарья
- Тулькубаев Фиргат
- Уразаева Марина
- Усачев Владимир
- Хохлова Ольга
- Цигичко Ольга
- Ямаев Юрий
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