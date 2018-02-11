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Список пассажиров и членов экипажа Ан-148

Происшествия
11 февраля, 18:09 дата обновления: 11 февраля, 18:17 UTC+3

Всего на борту самолета находился 71 человек

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Материал из 1 страницы
Место крушения пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний"

Место крушения пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний"

© Станислав Красильников/ТАСС

МЧС разместило на своем сайте список находившихся на борту Ан-148 рейса 6W703, который разбился в Подмосковье:

Список экипажа:

  • Губанов Валерий Иванович
  • Гамбарьян Сергей Арсенович
  • Славинская Анастасия Владимировна
  • Коваль Виктория Олеговна
  • Гаврилов Сергей Владимирович
  • Кузьмин Олег Владимирович

Список пассажиров:

  • Акназаров Тамерлан 
  • Александров Илья
  • Алексеенкот Крискентия 
  • ​Анохин Виктор
  • Анохина Зоя
  • Бойкова Екатерина 
  • Булатова Лилия
  • Ведиборенко Илья 
  • Ведякина Мария
  • Гауссб Альфия 
  • Гахраманов Намиг
  • Грачев Алексей 
  • Громов Игорь
  • Давыдова Елена 
  • Дмитриенко Юлия
  • Долбин Виктор
  • Драгина Маргарита
  • Дришова Ирина
  • Иванов Вячеслав 
  • Ильинов Евгений 
  • Калашник Марина 
  • Кармалеев Борис 
  • Карпушкин Анатолий
  • Карпушкина Татьяна
  • Киселева Екатерина
  • Клаев Юрий
  • Колодезный Анатолий
  • Коротков Евгений 
  • Ковчуга Людмила 
  • Козупицкая Антонина
  • Красова Надежда (ребенок)
  • Красова Оксана
  • Леванов Евгений (ребенок)
  • Леванов Евгений
  • Леонова Ольга 
  • Мачнева Светлана
  • Мещерякова Наталья
  • Момзикова Кристина
  • Назаров Максим
  • Насырова Екатерина
  • Никитенкова Галина
  • Никитченко Алексей
  • Николаенко Любовь
  • Нормантович Александр
  • Нормантович Владимир
  • Панченко Сергей
  • Полетаев Илья (ребенок)
  • Пурепов Олег
  • Радчук Инна 
  • Ремарчук Владимир 
  • Севоян Варсик
  • Сергошко Александр
  • Синицина Татьяна
  • Сон Ульяна
  • Ставский Илья 
  • Толкачев Вячеслав
  • Толкачев Иван 
  • Толкачева Любовь
  • Толмасова Дарья
  • Тулькубаев Фиргат 
  • Уразаева Марина
  • Усачев Владимир 
  • Хохлова Ольга 
  • Цигичко Ольга 
  • Ямаев Юрий
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