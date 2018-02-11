Один черный ящик обнаружен на месте крушения Ан-148

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Один черный ящик обнаружен на месте крушения самолета Ан-148 в Московской области. Об этом на совещании в МЧС сообщил начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

"Решение вопросов на уровне силовых структур и муниципалитетов налажено. Сейчас проводятся поисковые работы. Найден один бортовой самописец", - сказал он.

Полетыкин также отметил, что место проведения поисковых работ оцеплено Росгвардией и ГУВД по Московской области.

"Организовывается работа по проведению спасательных работ в ночное время. Устанавливаются дополнительные осветительные башни. Проблемных вопросов нет", - заключил он.

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров сразу после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

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