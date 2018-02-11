Девять человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Столкновение автомобиля Mercedes и пассажирской "Газели" произошло в Ставрополе, за медицинской помощью обратились девять человек. Предварительно причиной аварии стал выезд Mercedes на встречную полосу, сообщили ТАСС в краевом управлении ГИБДД.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, произошло его столкновение с пассажирской "Газелью". За медицинской помощью обратились 9 человек, в том числе водитель Mercedes", - уточнили в ГИБДД.

По предварительным данным, столкновение произошло на Михайловском шоссе в 17:25 мск. Пассажирская "Газель" двигалась по пригородному маршруту Ставрополь - Пелагиада. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП уточняются. Устанавливается степень тяжести травм пострадавших.