Топилин: все находившиеся на борту разбившегося Ан-148 были застрахованы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Все находившиеся на борту разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" были застрахованы, страховые выплаты составят по 2 млн рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Все находившиеся на борту самолета Ан-148 были застрахованы в компании "Альфа-страхование". Страховые выплаты составят по 2 млн рублей и 25 тыс. рублей на погребение", - сказал он.

Министр уточнил, что по линии социального страхования те, кто был в командировке и члены экипажа, получат еще по 1 млн рублей дополнительно. "Фонд социального страхования и Пенсионный фонд получили указания для дальнейшей работы по оказанию помощи и организации выплат", - сказал Топилин, добавив, что сотрудники соцзащиты начинают работы в оперативных штабах.