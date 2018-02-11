Заседание оперативного штаба по катастрофе Ан-148 пройдет в воскресенье в Домодедове

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Заседание оперативного штаба по крушению Ан-148 в Подмосковье пройдет в воскресенье в Домодедове, в понедельник пройдет первое заседание правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы. Об этом сообщила советник министра транспорта Жанна Терехова в воскресенье в эфире телеканала "Россия 24".

"Принято решение о создании оперативного штаба в аэропорту Домодедово, сегодня будет проведено внеочередное заседание, завтра в 9 утра пройдет первое заседание оперативного штаба", - рассказала она. "Потом около 12 часов вся правительственная комиссия, все ее члены, переместятся к нам в Минтранс", - добавила Терехова. Она также сообщила, что министр транспорта выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании комиссии по ликвидации последствий крушения Ан-148 в Подмосковье, ее возглавил министр транспорта Максим Соколов.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.