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Соколов сообщил, что выживших при крушении Ан-148 нет

Происшествия
11 февраля, 18:22 дата обновления: 11 февраля, 18:52 UTC+3

Для опознания погибших потребуется генетическая экспертиза, отметил министр транспорта

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Министр транспорта РФ Максим Соколов

Министр транспорта РФ Максим Соколов

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Никто не выжил при крушении авиалайнера Ан-148 в Подмосковье, для опознания погибших потребуется генетическая экспертиза. Об этом сообщил в воскресенье министр транспорта Максим Соколов на селекторном совещании в МЧС России.

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"Ввиду того, что, судя по всему, выживших в этой авиакатастрофе на данный момент нет, качество биоматериалов такое, что придется делать экспертизу генную. Придется собирать биоматериалы родственников", - сказал он. Также, по словам Соколова, некоторых погибших, возможно, смогут установить путем обычного опознания.

Прибывшие на место сотрудники Минздрава соберут биоматериалы, которые потом будут направлены в первое бюро судмедэкспертизы. "Экспертиза, исходя из опыта, будет проводиться в течение двух - трех месяцев", - добавил Соколов.

Министр также сообщил, что заседание по выплатам страховых возмещений он проведет в понедельник в 12:00 мск. "На этой комиссии будут решать все вопросы по оказанию социальной и иной помощи родственникам погибших в авиакатастрофе", - сказал он.

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", 11 февраля выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров сразу после взлета из аэропорта Домодедово, на борту находился 71 человек, в том числе шесть членов экипажа. По предварительным данным, он вылетел в 14:24 мск, а в 14:28 мск пропал с радаров и упал. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

В пресс-службе кабинета министров в воскресенье сообщили, что по распоряжению главы правительства Дмитрия Медведева создана комиссии по ликвидации последствий крушения Ан-148 в Подмосковье во главе с министром транспорта.

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