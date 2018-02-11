Вокруг места падения Ан-148 в Подмосковье выставлено оцепление в 2 км

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Оцепление радиусом 2 км выставлено вокруг места падения самолета Ан-148 в Московской области, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В полутора километрах от поворота с Новорязанского шоссе на деревню Степановское выставлено оцепление полиции. За него пускают только представителей экстренных служб. Перед оцеплением скопилось несколько сотен журналистов. Как сообщили корреспонденту ТАСС представители правоохранительных органов, стоящие в оцеплении, расстояние от него до места падения самолета составляет около 2 км.

В саму деревню пропускает только служебные машины, транспорт журналистов и местных жителей.

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров сразу после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья.