Глава МЧС поручил оказать помощь прибывающим родственникам разбившегося Ан-148

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Глава МЧС Владимир Пучков поставил задачу оказать всю необходимую помощь прибывающим родственникам погибших в авиакатастрофе Ан-148 в Подмосковье.

"Я прошу обеспечить помощь и поддержку родным и близким, организовать дежурство медицинских бригад, других работников - тем, кто нуждается по жизненным показателям", - потребовал министр. Он заметил, что люди "потеряли самое дорогое, что есть в жизни".

"Я прошу организовать всю необходимую помощь и поддержку в размещении, питании людей", - сказал он. Пучков также поставил задачу психологам МЧС оказывать всю необходимую поддержку родственникам погибших.