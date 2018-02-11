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Глава МЧС поручил оказать помощь прибывающим родственникам разбившегося Ан-148

Происшествия
11 февраля, 18:37 UTC+3

Владимир Пучков потребовал организовать всю необходимую помощь и поддержку в размещении, питании людей

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МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Глава МЧС Владимир Пучков поставил задачу оказать всю необходимую помощь прибывающим родственникам погибших в авиакатастрофе Ан-148 в Подмосковье.

"Я прошу обеспечить помощь и поддержку родным и близким, организовать дежурство медицинских бригад, других работников - тем, кто нуждается по жизненным показателям", - потребовал министр. Он заметил, что люди "потеряли самое дорогое, что есть в жизни".

"Я прошу организовать всю необходимую помощь и поддержку в размещении, питании людей", - сказал он. Пучков также поставил задачу психологам МЧС оказывать всю необходимую поддержку родственникам погибших.

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Крушение Ан-148 в Подмосковье
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