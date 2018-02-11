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Власти: спецборт доставит из Орска в Москву родственников погибших при крушении Ан-148

Происшествия
11 февраля, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Заместитель главы Орска по внутренней политике Сергей Дунаев сообщил, что спецборт может вылететь в столицу 12 февраля

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ТАСС, 11 февраля. Специальный борт доставит из Орска в Москву родственников погибших при крушении в Подмосковье самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" для проведения процедуры опознания. Предварительно, он может вылететь в понедельник, сообщил ТАСС заместитель главы Орска по внутренней политике Сергей Дунаев.

"Губернатор (Оренбургской области Юрий Берг - Прим. ТАСС) говорил, что завтра, возможно, спецборт доставит родственников в Москву. Но мы еще не понимаем, какая ситуация в Подмосковье. Сейчас поисковая операция идет... Но я понимаю, что договоренность есть", - сказал он.

Дунаев добавил, что в аэропорту Орска с родственниками погибших в авиакатастрофе работают около 10 психологов, а также представители духовенства.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.

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