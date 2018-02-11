Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Родственники жертв катастрофы с Ан-148 получат по 100 тыс. руб. незамедлительной помощи

Происшествия
11 февраля, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Общий лимит выплаты родственникам погибших по закону составляет 2,025 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Компания "АльфаСтрахование", которая является страховщиком рисков "Саратовских авиалиний", чей самолет в воскресенье потерпел катастрофу в Раменском районе Подмосковья, выплатит родственникам погибших по 100 тысяч рублей в качестве незамедлительной помощи. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Смотрите также

Что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье

"Для получения незамедлительной помощи и предварительной выплаты в размере 100 000 рублей родственники погибших могут обратиться в АО "АльфаСтрахование", - говорится в сообщении.

Общий лимит выплаты родственникам погибших пассажиров по закону составляет 2,025 млн рублей. Лимит возмещения по договору авиакаско и родственникам членов экипажа представитель страховщика обещал уточнить чуть позже.

Пассажирский Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. По последним данным, никто не выжил.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крушение Ан-148 в Подмосковье
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокуратура: самолет Ан-148 упал через четыре минуты после взлета
2
Что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье
3
Список пассажиров и членов экипажа Ан-148
4
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
5
Авиакомпания "Саратовские авиалинии". Досье
6
Крушение Ан-148 в Подмосковье. Онлайн
7
По факту крушения Ан-148 в Подмосковье возбуждено дело о нарушении правил полетов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама