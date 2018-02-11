Родственники жертв катастрофы с Ан-148 получат по 100 тыс. руб. незамедлительной помощи

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Компания "АльфаСтрахование", которая является страховщиком рисков "Саратовских авиалиний", чей самолет в воскресенье потерпел катастрофу в Раменском районе Подмосковья, выплатит родственникам погибших по 100 тысяч рублей в качестве незамедлительной помощи. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Для получения незамедлительной помощи и предварительной выплаты в размере 100 000 рублей родственники погибших могут обратиться в АО "АльфаСтрахование", - говорится в сообщении.

Общий лимит выплаты родственникам погибших пассажиров по закону составляет 2,025 млн рублей. Лимит возмещения по договору авиакаско и родственникам членов экипажа представитель страховщика обещал уточнить чуть позже.

Пассажирский Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. По последним данным, никто не выжил.