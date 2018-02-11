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Родственникам погибших при крушении Ан-148 выплатят по 1 млн рублей

Происшествия
11 февраля, 20:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Кроме того, будут проведены все необходимые действия для психологической реабилитации, сообщил полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич

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МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Родственникам погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье, помимо страховки, будет выплачена компенсация по 1 млн рублей. Об этом в воскресенье сообщил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич, который находится на месте ЧП.

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Что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье

"Решением губернатора Оренбургской области на каждого погибшего будет выплачено к той страховке, которая платится в соответствии с федеральным законодательством, дополнительно - 1 млн рублей. И соответственно будут проведены все необходимые действия для психологической реабилитации", - сказал Бабич.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, в том числе шесть членов экипажа. Ранее власти Оренбургской области говорили, что около 60 человек, находившихся на борту, были жителями региона.

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