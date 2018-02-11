Для размещения родственников погибших в крушении Ан-148 в Москве подготовлены 3 гостиницы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Три гостиницы подготовлены в Москве для родственников погибших в крушении самолета Ан-148. Об этом сообщил представитель оперативной группы МЧС в аэропорту Домодедово.

"Их размещение в случае необходимости будет организовано в трех гостиницах", - сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии. Представитель оперативной группы сообщил, что пока в Домодедово находятся трое родственников находившихся на борту. С ними работают психологи.

В свою очередь глава МЧС России Владимир Пучков напомнил, что приоритет работы всех структур - оказание адресной конкретной помощи и поддержки всем семьям погибших. Поисково-спасательная операция в зоне крушения самолета продолжается.

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", 11 февраля выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров сразу после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным, он вылетел в 14:24 мск, а в 14:28 мск пропал с радаров и упал. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По последним данным, не выжил никто. Пока обнаружены тела двух погибших, а также один бортовой самописец.