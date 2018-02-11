Борт МЧС доставит пробы ДНК родственников погибших в крушении Ан-148 из Орска в Москву

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Самолет МЧС России обеспечит доставку проб ДНК родственников погибших в крушении самолета Ан-148 из Оренбургской области в Москву. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков в ходе селекторного совещания. По его словам, самолет МЧС вылетит из Москвы в Орск 12 февраля в 08:00 мск.

Как сообщил на совещании руководитель Всероссийского центра медицины катастроф (ВЦМК) Минздрава РФ Сергей Гончаров, "в целях идентификации найденных останков тел погибших предлагается осуществить сбор биоматериалов в Оренбургской области (где проживают родственники погибших - прим. ТАСС) и провести ДНК-экспертизу, не вызывая родственников в Москву".

По его словам, в аэропорту Домодедово дежурят семь бригад территориального центра ВЦМК, в аэропорту Орска также усилено количество бригад медиков. В Орск также направлена дополнительная группа психологов.

Пассажирский Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, в том числе шестерых членов экипажа. По последним данным, не выжил никто.