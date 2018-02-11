По факту массового отравления детей в Татарстане возбуждено уголовное дело

КАЗАНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"10 и 11 февраля 2018 года в Республиканскую инфекционную больницу с признаками отравления были госпитализированы 36 учеников 1-9 классов "Казанбашской основной школы" и двое взрослых - все жители Арского района. По данному факту следственными органами СКР по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"), ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказано в сообщении.

Следствие провело обыски в организации, поставлявшей в школу продукты питания. В ходе осмотра территории школы обнаружены следы попытки уничтожения просроченной продукции. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действий сотрудников управления образования Арского района, допустивших поставку в учебное заведение некачественного питания.

Как сообщалось ранее, в воскресенье были госпитализировали 32 жителя Арского района с подозрением на острую кишечную инфекцию. Речь идет о 30 учащихся Казанбашской школы (1-9 классы), одном учителе этой школы и одной девушке, которая контактировала со своей сестрой, учащейся Казанбашской школы. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное средней тяжести с улучшением на фоне проводимого лечения, сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Казанбашская школа закрыта на четыре дня в связи с каникулами. Специалисты Роспотребнадзора проводят на месте проверку и расследуют причины возникновения инфекции. Прокуратура Татарстана проводит проверку организации питания детей в школе, соответствие санитарным требованиям помещений и инвентаря для приготовления и приема пищи, наличие и подготовку соответствующего персонала, законность поставки продуктов питания.