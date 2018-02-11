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Катастрофа Ан-148 стала крупнейшей в мире по числу жертв после крушения Ту-154 в 2016 году

Происшествия
11 февраля, 20:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. По последним данным, не выжил никто

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МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Катастрофа Ан-148 в Подмосковье, которая, по последним данным, унесла жизни 71 человека, стала крупнейшей в мире по числу жертв после крушения самолета Ту-154 под Сочи в декабре 2016 года.

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Что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье

Самолет, летевший из Москвы в Орск, упал через несколько минут после взлета. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. По последним данным, не выжил никто.

Ту-154 Минобороны России 25 декабря 2016 года упал в Черное море вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени Александрова. Они летели в Сирию, чтобы поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим.

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Крушение Ту-154 Минобороны РФ Крушение Ан-148 в Подмосковье
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