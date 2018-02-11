Катастрофа Ан-148 стала крупнейшей в мире по числу жертв после крушения Ту-154 в 2016 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Катастрофа Ан-148 в Подмосковье, которая, по последним данным, унесла жизни 71 человека, стала крупнейшей в мире по числу жертв после крушения самолета Ту-154 под Сочи в декабре 2016 года.

Самолет, летевший из Москвы в Орск, упал через несколько минут после взлета. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. По последним данным, не выжил никто.

Ту-154 Минобороны России 25 декабря 2016 года упал в Черное море вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени Александрова. Они летели в Сирию, чтобы поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим.