Образцы для опознания погибших при крушении Ан-148 возьмут в Орске

ТАСС, 11 февраля. Все необходимые анализы для опознания погибших при крушении Ан-148 возьмут у родственников в Орске, где они находятся сейчас. Об этом в воскресенье сообщил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич, который находится на месте ЧП.

"На сегодняшний день в городе Орск работает губернатор Оренбургской области Берг Юрий Александрович, на месте развернут аналогичный штаб, работают следственные органы, работают оперативные службы, министерство по ЧС, идет работа с родственниками погибших, уточняются списки. Готовятся все необходимые процедуры для проведения экспертиз. Было принято решение, чтобы людей лишний раз не беспокоить, все экспертизы провести на месте и максимально ускорить этот процесс. Завтра МЧС со специалистами должен быть в Орске и эти работы будут на месте организованы", - сказал Бабич.

Он отметил, что полпредство делает все со своей стороны, чтобы в максимально короткие сроки решить вопросы с родными и близкими погибших.

Как уточнил губернатор Оренбургской области Юрий Берг, который находится в аэропорту в Орске рядом с родными погибших, заборы ДНК будут сделаны завтра в городской больнице. "Все это должно браться в медицинских учреждениях. Возьмут ДНК", - сказал он.

На сайте Следственного управления СК РФ по Оренбургской области размещено обращение к родственникам погибших, которым предложено обратиться в следственный отдел по городу Орску для отбора биологических образцов, необходимых для проведения экспертиз и идентификации тел погибших. Мероприятия по отбору биологических образцов будут проходить круглосуточно.

Ранее в ходе селекторного совещания глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что самолет МЧС России обеспечит доставку проб ДНК родственников погибших при крушении самолета Ан-148 из Оренбургской области в Москву. По его словам, борт МЧС вылетит из Москвы в Орск 12 февраля в 08:00 мск.