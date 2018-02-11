Найденный параметрический самописец разбившегося Ан-148 находится в нормальном состоянии

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Состояние найденного одного из двух самописцев самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье, по предварительной оценке, нормальное. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе на месте ЧП.

"Предварительно можно сказать, что внешнее состояние черного ящика, параметрического самописца, нормальное. Он передан на расшифровку", - сказал собеседник агентства, отметив, что следов термического воздействия на нем не зафиксировано.

По его словам, поиски второго самописца продолжаются.

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", 11 февраля выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров сразу после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным, он вылетел в 14:24 мск, а в 14:28 мск пропал с радаров и упал. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По последним данным, не выжил никто. Пока обнаружены тела двух погибших, а также один бортовой самописец.