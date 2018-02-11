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При крушении Ан-148 погибли дети 5, 12 лет и семнадцатилетний подросток

Происшествия
11 февраля, 21:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Жители Орска собираются нести цветы и свечи в память о погибших на центральную площадь города и в аэропорт

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ТАСС, 11 февраля. Трое детей в возрасте пяти и 12 лет, а также семнадцатилетний подросток погибли при крушении в Подмосковье самолета Ан-148, выполнявшего рейс Москва - Орск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Орска.

"В числе погибших в авиакатастрофе - девочка 5 лет и двое мальчиков - 12 и 17 лет", - сообщили в пресс-службе горадминистрации.

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Место крушения пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний"

Список пассажиров и членов экипажа Ан-148

Как сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области, в Оренбурге вечером в воскресенье началась акция памяти жертв авиакатастрофы. Жители города и области несут цветы на набережную, у памятника летчику-испытателю Валерию Чкалову ставят зажженные свечи.

Жители Орска собираются нести цветы и свечи в память о погибших на центральную площадь города, кто-то - в аэропорт, кто-то уже поставил свечи и принес цветы на улицу Комсомольскую, недалеко от памятника Ленину. "Свечи и цветы на Комсомольскую несут те, кто не может поехать в аэропорт", - пояснила корреспонденту ТАСС жительница Орска Дарья Пахомова. В соцсетях жители Орска спрашивают, куда нести цветы. Жители многих городов России в соцсетях пишут соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета в воскресенье из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. По последним данным, в результате катастрофы никто не выжил.

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