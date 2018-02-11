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Ространснадзор начал внеплановые проверки аэропорта Домодедово

Происшествия
11 февраля, 22:14 дата обновления: 11 февраля, 22:29 UTC+3

Также будут проверены все службы, принимавшие участие в подготовке и отправке самолета

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МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Ространснадзор организовал внеплановые проверки московского аэропорта Домодедово, а также авиакомпании "Саратовские авиалинии". Об этом сообщил журналистам руководитель ведомства Виктор Басаргин.

"Начали внеплановые проверки в двух федеральных округах - "Саратовские авиалинии", а также внеплановая проверка в Домодедово", - сказал Басаргин журналистам.

По его словам, проверкой авиакомпании занимается территориальное управление ведомства. Басаргин сообщил, что также будут проверены все службы, принимавшие участие в подготовке и отправке борта. О результатах проверок будет доложено в ближайшее время. Он добавил, что ведомство уже подняло информацию о предыдущих проверках.

"Все службы, принимавшие участие в подготовке и отправке борта, будут проверены по выполнению своих функций", - сообщил он.

Пассажирский Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. По последним данным, не выжил никто.

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